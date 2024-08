Una serata fantastica per Stefano Oppo che, a Oristano, ha festeggiato la vittoria della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi.

Un abbraccio collettivo, dei tantissimi sardi e oristanesi che lo seguono da tanto tempo e nutrono per lui un grande affetto.

“È stata una grandissima emozione, è venuta tantissima gente e non me l’aspettavo. È stato emozionante ricevere l’abbraccio della mia città dopo questa Olimpiade. Sono orgoglioso, felice per me e per la mia famiglia. E per tutti i sardi che mi hanno supportato in questo percorso. La gara? È stata speciale. Vedere che eravamo secondi è stata una liberazione”.

