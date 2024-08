Si trovava in immersione a Santa Maria Navarrese quando improvvisamente è stato colto da un malore. Intervento d’emergenza ieri per il 118 e per l’elisoccorso dell’Areus, che grazie alla rapidità e alle precauzioni giuste hanno consentito il salvataggio di un 55enne turista lombardo.

L’uomo ha accusato dei sintomi durante la fase di risalita, probabilmente dovuti a una sindrome da decompressione. Inizialmente è stato trasportato all’ospedale di Lanusei, poi è stato allertato l’elicottero dell’Areus, Echo Lima 3 che lo ha portato verso la camera iperbarica al Brotzu di Cagliari volando a bassa quota, non oltre i 300 metri, come da manuale in questi casi. Le condizioni dell’uomo non destano ora preoccupazioni.

