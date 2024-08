Assume contorni sempre più agghiaccianti la vicenda di padre Andrea Melis, il prete di origini cagliaritane arrestato a Genova con l’accusa di pedofilia. Il parroco infatti, come rivelato nei documenti del Gip Milena Catalano, ha l’Hiv e “ha intrattenuto rapporti senza precauzioni” esponendo la sua vittima “al pericolo”.

Il prete infatti intratteneva rapporti con un ragazzino di 12 anni e l’inchiesta nasce dalla denuncia dei genitori del chierichetto. Ma dalle indagini è emerso anche che le sue vittime sono molte di più, almeno 7. Non risulta al momento che nessuno dei giovani abusati abbia contratto l’Hiv, ma se dovesse emergere qualche contagio allora Melis dovrebbe rispondere anche di lesioni gravissime.

Il sacerdote avrebbe contratto il virus in Africa diversi anni fa, come confessato da lui stesso agli investigatori, aggiungendo che era in cura e che questo avrebbe ridotto il rischio di contagio.

