La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un uomo di 58 anni per l’ipotesi di reato di danneggiamento e furto. Lunedì sera sono pervenute diverse segnalazioni che indicavano un uomo con un casco rosa calzato, intento a danneggiare le auto in sosta in via Fratelli Falletti.

Il primo equipaggio delle Volanti che ha raggiunto la via ha sorpreso l’uomo, corrispondente alle descrizioni fornite, mentre tentava di staccare lo specchietto retrovisore di un’autovettura in sosta. Alla vista dei poliziotti l’uomo ha provato a scappare, ma è stato subito fermato e perquisito.

All’interno dello zaino che portava con sé gli agenti hanno trovato altri tre specchietti appartenenti ad altrettante autovetture parcheggiate nella zona. Al termine del controllo l’uomo è stato invitato ad allontanarsi e fare rientro presso la propria abitazione poco distante.

Successivamente il Centro Operativo riceveva ulteriori segnalazioni che anche in Via Baronia e in Via Ogliastra era stato notato lo stesso uomo intento a strappare gli specchietti retrovisori dalle autovetture. Anche in questa circostanza l’uomo è stato fermato e condotto presso gli uffici della Questura. Il soggetto, un 58enne cagliaritano con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato tratto di arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di danneggiamento e furto. Nell’udienza per direttissima il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it