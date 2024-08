Delusione cocente per Sergio Massidda che attendeva tantissimo la gara del sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi: con tre nulli, la sua gara si è conclusa anzitempo. Non riuscendo non solo a non competere per le medaglie, ma neanche ad entrare in classifica.

Il pesista di Ghilarza ha provato l’ingresso a 132 kg, ma non è riuscito a ottenere il timing corretto con il bilanciere, rimanendo arretrato. Il rilancio a 134 kg aveva dato buone sensazioni: nel primo strappo sembrava poter portare a casa la misura, ma le ginocchia non hanno retto. La terza prova invece è stata la doccia fredda, spazzando via i suoi sogni di gloria.

Assieme a Massidda, hanno fallito le tre prove nello strappo altri tre atleti.

