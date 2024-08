La consigliera Marta Mereu, rappresentante del gruppo Partito Democratico in Consiglio comunale di Cagliari, è stata eletta all’unanimità presidente della Commissione consiliare permanente Cultura, spettacolo e turismo.

L’elezione è avvenuta con il consenso unanime delle commissarie e dei commissari, evidenziando un forte spirito di collaborazione e condivisione degli obiettivi.

Marta Mereu ha espresso il proprio orgoglio e gratitudine per il nuovo ruolo, sottolineando la consapevolezza che accompagna questa nomina. “Sono molto orgogliosa e grata per questo ruolo e sento un grandissimo senso di responsabilità per ciò che questa Commissione andrà a costruire per Cagliari”, ha dichiarato la consigliera.

La neo presidente Mereu ha inoltre evidenziato la necessità di creare e rafforzare relazioni di sistema tra la cultura e altri ambiti, inclusa la salute, per affrontare le nuove sfide sociali. “Con colleghe e colleghi in Commissione ci siamo trovati tutte e tutti subito d’accordo sulla necessità di creare e rafforzare relazioni di sistema tra cultura e altri ambiti, tra cui la salute, per affrontare le nuove sfide sociali”.

“Dobbiamo promuovere l’effetto positivo della cultura e dell’arte sul benessere individuale e collettivo, in una prospettiva di equità sociale e sviluppo sostenibile”, ha sottolineato Mereu.

Un altro tema chiave per la Commissione sarà la sostenibilità, soprattutto in ambito turistico. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra i residenti e i visitatori, per garantire una convivenza armoniosa e un turismo responsabile. “Sostenibilità sarà anche la parola chiave della progettazione sul turismo. Una città in equilibrio tra chi la città la vive tutto l’anno, e chi è in visita per qualche giorno. Dobbiamo promuovere Cagliari in modo efficace, attraverso le nostre eccellenze e tradizioni, il clima e il nostro stile di vita unico, gli spazi meravigliosi che la caratterizzano. I turisti avranno sempre il desiderio di tornare a trovarci”.

