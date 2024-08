In via Is Maglias, a Cagliari, c’è una copiosa perdita d’acqua che va avanti da 10 giorni. Lo denunciano i residenti, disperati per la quantità persa fino a questo momento.

“Con la gravissima carenza idrica in cui versa tutta la Sardegna, qui l’acqua scorre e zampilla dalle crepe che si sono formate sull’asfalto. Abbanoa, ripetutamente sollecitata a intervenire, risponde come un mantra ‘sopralluogo effettuato’. Per non parlare delle c d. riparazioni, che si riempiono di crepe dopo neanche 24 ore” commenta Carmen.

La stessa situazione in piazza Zedda e in diverse zone della città.

