È stata approvata dalla Giunta regionale, nella seduta di oggi, la delibera, proposta dall’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, che prevede una variazione di bilancio destinata alla sicurezza delle strade sarde con un importo complessivo di euro 32.574.492,83.

Nella delibera si delinea un programma di opere pubbliche dedicate alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria di competenza delle Province e Città Metropolitane della Sardegna, che si sviluppa per poco meno di 6.000 km e rappresenta circa 1/6 dell’intera viabilità della Sardegna, che versa in una situazione di grave degrado tale da rappresentare un serio rischio per la sicurezza della circolazione stradale.

“Si tratta di un impegno necessario. Con questa variazione possiamo intervenire in modo incisivo su tutte quelle condizioni di viabilità che hanno come caratteristica la particolare condizione di degrado che incide sulla sicurezza della circolazione. Le condizioni delle strade sono problematiche in tutte le province per questo abbiamo ripartito le risorse in modo da dare piena agibilità in tutti i territori”.

La ripartizione delle risorse, è la seguente: Città Metropolitana di Cagliari euro 842.085,80; Provincia di Nuoro euro 6.075.047,55; Provincia di Oristano euro 5.052.514,80, Provincia di Sassari euro 11.729.052,20; Provincia del Sud Sardegna euro 6.375.792,48; Consorzio per la Zona Industriale di interesse regionale di Sassari euro 2.500.000,00.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it