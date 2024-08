Un giovane di 24 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per l’accoltellamento di ieri in un locale di Selargius. I Carabinieri del Radiomobile di Quartu sono riusciti a risalire al ragazzo che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe recato nel ristorante scagliandosi con una mazza contro l’aiuto cuoco, per poi essere bloccato dai colleghi e dal titolare che l’hanno disarmato e chiamato i Carabinieri.

Il 24enne però è riuscito a scappare prima dell’arrivo dei militari, ma l’aiuto cuoco ha cercato di vendicarsi insieme a due persone, recandosi a casa dell’aggressore. Una volta giunti nell’abitazione però la situazione è degenerata e il 24enne ha colpito con un coltello un 42enne parente dell’aiuto cuoco aggredito poco prima.

L’uomo è ricoverato al Policlinico di Monserrato in terapia intensiva, mentre il giovane resta a disposizione del Gip per la convalida dell’arresto.

