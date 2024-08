Accoltellato fuori da un locale a Selargius, poi la corsa da solo in auto per arrivare al Policlinico di Monserrato dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Un 42enne è stato salvato ieri sera dai medici dopo un brutto litigio in via della Libertà, nella zona del centro commerciale.

Secondo quanto riferito dall’uomo ai medici, ci sarebbe stato un alterco fuori da un locale, seguito da una vera e propria aggressione con una lama, da cui sarebbero scaturite diverse ferite da taglio. Il 42enne è riuscito a scappare, infilandosi in auto e partendo dritto verso il Policlinico. Le sue condizioni sono considerate molto serie.

Sul posto i Carabinieri di Quartu Sant’Elena per ricostruire la vicenda e rintracciare il presunto aggressore.

