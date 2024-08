In questi anni è aumentata in Sardegna la necessità di trasporto scolastico per studenti e studentesse con disabilità.

Soprattutto per il secondo ciclo – il cui servizio è in capo alle Province e alla Città metropolitana – e fascia di età per la quale si registrano anche i più alti tassi di dispersione scolastica.

“Grazie alla variazione di Bilancio – ha affermato l’assessora della pubblica istruzione Ilaria Portas – siamo riusciti a dare agli Enti locali la piena copertura finanziaria per sostenere i costi del servizio trasporto. La Regione ha infatti stanziato 1milione e 400mila euro in aggiunta al contributo ordinario per consentire l’avvio del pieno servizio già da settembre, ovvero dall’inizio dell’anno scolastico. A questo importante segnale della Giunta, si aggiunge la velocità dell’erogazione delle risorse che dal 2024 prevede l’immediato trasferimento alle Province e Città Metropolitana del 35% dello stanziamento”.

