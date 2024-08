Sulla morte del giovane Gabriele Piroddi di Perdasdefogu, l’operaio rimasto folgorato a Girasole nella giornata di giovedì 8 agosto, è intervenuto anche l’ex premier Giuseppe Conte.

“Di fronte a questa strage quotidiana le scelte del Governo ci preoccupano molto: le aziende verranno avvertite giorni prima delle ispezioni, alle imprese in regola non verranno più fatti controlli per 12 mesi, le violazioni commesse, sanzionate fino a 5mila euro, saranno risolte con una diffida da regolarizzare entro venti giorni, una patente a crediti basata su una autocertificazione che, per come è stata fatta, non serve a nulla”.

Quindi il leader del Movimento 5 Stelle ha lanciato un monito e alcune proposte.

“Al Governo continuiamo a chiedere di cambiare marcia e proponiamo: 1. introduzione del reato di omicidio sul lavoro; 2. istituzione di una Procura nazionale del lavoro; 3. estensione del Durc di congruità al settore agricolo; 4. introduzione dell’insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole. Presidente Meloni, ministra Calderone: battete un colpo. Basta morire di lavoro”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it