Allarme questa notte in via Tiziano a Cagliari per una valigetta abbandonata che sembrava poter contenere una bomba. Polizia e artificieri sono subito intervenuti su segnalazione di alcuni residenti ed è scattata la procedura d’emergenza.

Gli agenti, dopo aver chiuso la strada al traffico, hanno isolato l’area e consentito agli operatori di far brillare la valigia sospetta. Il botto ha allarmato i residenti e fatto pensare che all’interno ci fosse davvero un ordigno, ma alla verifica si è compreso che non si trattava di esplosivo.

