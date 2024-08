Tragedia sfiorata nelle acque di Palau. 12 persone, tra cui 4 bambini, sono state salvate ieri pomeriggio da alcuni diportisti nelle acqua davanti alla Spiaggia Vecchia. Il cabinato di 10 metri sul quale viaggiavano è andato a fondo a poca distanza dal porto.

Sul posto sono intervenute due motovedette, la 870 e la Alfa 70, della Guardia Costiera di La Maddalena. Dai primi accertamenti non è stato registrato finora alcuno sversamento di liquidi inquinanti, ma sono in corso le indagini per capire le dinamiche dell’accaduto. Una ditta specializzata di La Maddalena è stata incaricata del recupero del relitto del cabinato.

