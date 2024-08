Solo poche sere fa aveva recitato una poesia in Logudorese nel corso di un evento. Perdasdefogu dice addio ad Antonio Brundu, classe 1918, sopravvissuto ai bombardamenti su Cagliari del 1943 e che da tanto tempo ha legato il suo nome al mondo della cultura sarda.

Una vita lunga 106 anni, segnata prima dal lavoro nelle campagne, poi come soldato, cuoco e autista dopo la guerra, infine pensionato e letterato, con un amore per la cultura sconfinato. Tantissimi i messaggi di cordoglio da tutta la Sardegna, compreso quello della governatrice Alessandra Todde che ha telefonato al sindaco di Perdasdefogu, Bruno Chillotti, per esprimere le condoglianze a nome della Regione.

