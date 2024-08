Un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella notte di sabato, gli agenti della Squadra Volante hanno notato in Viale Elmas un giovane con uno zaino in spalla a bordo di una biciletta.

L’uomo, notati i poliziotti, si è diretto verso un bar poco distante per nascondere lo zaino sotto una autovettura parcheggiata, per poi sedersi ad un tavolino cercando di nascondersi con gli altri clienti. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento, hanno prima recuperato lo zaino e poi hanno raggiunto e bloccato l’uomo.

All’interno dello zaino sono stati rinvenuti 110 gr di marjuana, 45 gr di hashish e un bilancino elettronico di precisione, mentre all’interno del portafogli è stata trovata la somma di 420 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. La perquisizione è stata estesa anche al suo domicilio, rinvenendo ulteriori 75 gr di marijuana, 35 gr di hashish, due bilancini elettronici di precisione, due coltelli a serramanico con lama intrisa di sostanza resinosa, due macchine per il sottovuoto, la somma di 100 euro ed altro materiale utilizzato per il confezionamento.

Tutta la sostanza stupefacente, quantificata complessivamente in circa 185 gr. di marijuana e 80 gr. di hashish, nonché il denaro 520 euro complessivi, ritenuti presumibilmente provento dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati. Il 32enne è stato quindi tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il Gip ha convalidato l’arresto con la condanna a un anno e 3mila euro di multa, pena sospesa.

