Gli agenti della Squadra Volante di Quartu Sant’Elena hanno arrestato lo scorso 8 agosto un 30enne straniero per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Intorno alle 7 del mattino i poliziotti sono intervenuti in Via Molaria a Quartu perché presso un’abitazione privata si era introdotto un uomo.

Il proprietario dell’abitazione ha descritto agli agenti quanto accaduto nelle ore precedenti, quando un estraneo si era introdotto all’interno del giardino, come riferito dalla nipotina che accortasi della presenza dell’uomo ha svegliato tutti gli inquilini. La ricerca però non ha dato alcun esito ma solo nelle successive ore, sempre il proprietario, dopo aver sentito dei rumori provenienti dal giardino, ha visto un uomo intento ad armeggiare nella portiera della sua autovettura. Il soggetto è stato bloccato ma nell’attesa dell’arrivo della Polizia, è riuscito a divincolarsi e scappare con un’autovettura.

I poliziotti avendo la targa ed il modello dell’auto hanno iniziato la ricerca che si è conclusa con il ritrovamento del veicolo parcheggiato in un’area di sosta nel Lungo Mare del Golfo con all’interno il presunto responsabile. Il ladro, un 30enne di origine marocchina, è stato bloccato ma ha opposto resistenza impugnando anche un coltello presente all’interno dell’auto.

A seguito della perquisizione personale sono stati rinvenuti numerosi oggetti presumibilmente proventi di furti pregressi in altrettante abitazioni e anche in danno di un avventore di un locale pubblico. Lo straniero è stato tratto in arresto e il Gip ha convalidato il fermo con l’applicazione della misura cautelare in carcere.

