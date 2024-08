Un’operazione d’emergenza eseguita dall’Aeronautica Militare italiana ha salvato una bimba di soli due mesi. Grazie a un delicato trasporto aereo, la piccola paziente è stata trasferita dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari all’Ospedale Maria-Vittoria-Amedeo di Savoia di Torino.

Il trasporto è stato effettuato utilizzando un velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare, partito dall’aeroporto di Ciampino, a Roma. Dopo aver raggiunto Alghero, l’aereo ha preso a bordo la neonata, accompagnata dai suoi genitori e da un’équipe medica specializzata.

Una volta atterrati in Piemonte, la bambina è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Torino per ricevere le cure necessarie.

