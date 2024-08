Nemmeno un mese fa lo scatto di gruppo a Porto Cervo “tutto vip”, ora arriva l’annuncio social della separazione. Finisce proprio dopo la vacanza in Sardegna la storia tra Alvaro Morata e Alice Campello.

Una ventina di giorni dopo quella foto con Theo Hernandez, Zoe Cristofoli, Mariano Di Vaio, Eleonora Brunacci, e gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti, termina la love story tra il calciatore spagnolo e l’influencer.

“Sono stati anni meravigliosi e il frutto di questo sono i nostri quattro figli, che senza dubbio sono la cosa migliore che abbiamo mai fatto” scrivono in un post sui social per annunciare la rottura a 7 anni dal matrimonio a Venezia. “È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia”.

“È la decisione più difficile che abbiamo preso nella nostra vita” scrive Campello. “Ci tengo a specificare, come ha fatto lui, che non ci sono state terze persone né alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambi. Non avremmo potuto amarci di più di quello che abbiamo fatto e continua ad essere così ma arriva un momento in cui si accumulano tanti piccoli litigi stupidi e mal gestiti che le cose poco a poco si rompono ed esplodono”.

