Il tecnico rossoblù Davide Nicola ha mostrato tutta la sua soddisfazione dopo il 3-1 sulla Carrarese in Coppa Italia. In conferenza stampa l’allenatore del Cagliari ha fatto il punto sulla gara e anche sul mercato, da cui si aspetta gli ultimi rinforzi.

Lo stadio. “Mi è piaciuta l’accoglienza dei tifosi: vedere uno stadio così caloroso ha dato una carica in più. Dobbiamo sempre mettere lo spirito mostrato stasera: per certi automatismi è necessario però ancora parecchio tempo”.

La gara “La prestazione c’è stata. Nei duelli non siamo ancora così solidi e coraggiosi in certi momenti. Però volevamo mostrare al nostro pubblico l’impegno messo sin dall’inizio del ritiro fino a oggi. La difficoltà maggiore l’abbiamo vissuta non nella parte iniziale della partita. Il gol della Carrarese abbiamo contribuito a costruirlo noi, ci fa capire che la lettura del pericolo deve essere diversa”.

Mercato. “Abbiamo rinunciato a Sulemana, a fronte dell’arrivo di tre giovani che in questo ambiente possono fare molto bene. Luperto è un professionista importante, mi fido, poi abbiamo integrato oggi Palomino e continueremo a lavorare su Mina. Yerry è un giocatore che deve diventare un leader dentro la squadra, perché all’esterno lo è già. Deve prepararsi bene fisicamente. Qualche ragazzo però dovrà trovare modo di rilanciarsi altrove”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it