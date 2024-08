Facile fare successo mostrando il fondoschiena 24 ore su 24: una stoccata molto forte quella che la cantante sarda Luna Melis ha lanciato verso le colleghe che utilizzano il proprio corpo per dar peso alla propria musica.

Un riferimento che sembra andare a chi in questi anni ha avuto successo nel mondo musicale mostrandosi spesso in abiti succinti o direttamente nuda. Ai tanti che hanno poi commentato la storia pubblicata da Melis sono venuti in mente Elodie, Annalisa, Gaia e tante altre.

“Sarebbe così facile mettere in mostra il cu*o 24/24 h da domani stesso e diventare la cantante più famosa d’Italia. Avrei la fama e tutto il resto pronto e servito subito. Sarò io stupida che non mi voglio omologare al resto dei personaggi in circolo ora senza talento e con dei meriti solo perché si spogliano? Sarò stupida io che voglio farmi conoscere solo per il mio talento senza sfruttare altro? Non mi venite a fare il discorso moralista femminista o quello che vi pare perché dite tanto che nel 2024 dovremmo essere avanti su queste cose ma siete voi che nel 2024 ancora vi fate prendere in giro da certe parac**ate sociali. Svegliatevi”.

Un lungo sfogo che è stato accolto con grande favore, ma anche con tante critiche. A tal punto che diversi utenti di Instagram hanno commentato i suoi video, segnalando come si mostrasse in pose sexy esattamente come le colleghe che critica.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it