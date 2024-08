Un ragazzino di 13 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari per un principio di annegamento. Il giovane si trovava ieri notte al Poetto insieme ai genitori, quando verso le 22 si è tuffato per un bagno notturno. Poco dopo però il ragazzino ha accusato un malore e non è riuscito a tornare a riva.

Subito soccorso dai familiari e allertato il 118, è stato necessario praticare le manovre di rianimazione e un’ambulanza ha trasportato d’urgenza il 13enne al Brotzu. Ora è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

