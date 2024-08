La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un diciannovenne nel quartiere di Mulinu Becciu, a Cagliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, incensurato, è stato fermato lunedì dagli agenti del Gruppo Falchi e della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile, che hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti 260 grammi di hashish e 103 grammi di marijuana.

Oltre alle sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno sequestrato un bilancino di precisione, un coltello con tracce di droga utilizzato per il taglio delle dosi, materiale per il confezionamento e 135 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Conclusa l’operazione, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta ieri mattina. Il Gip ha convalidato l’arresto.

