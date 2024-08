Un pannello di plastica è caduto all’interno dell’aereo diretto questa mattina da Cagliari a Verona. Il volo della compagnia Volotea, partito regolarmente alle 9.25, stava imbarcando i passeggeri quando i passeggeri hanno notato il pannello di raccordo tra il tetto e la fiancata sganciato.

Lo stesso pezzo era caduto nel precedente volo Verona-Cagliari, ma era stato rattoppato dal personale di Volotea con dei semplici adesivi, evvidentemente non sufficienti a tenerlo nel suo alloggiamento.

I passeggeri assegnati ai posti in corrispondenza del pannello sono stati fatti spostare e il volo non ha subito ritardi. Perplessità da parte degli occupanti, con Volotea che non ha fornito spiegazioni sull’inconveniente.

