La 37esima edizione del Palio dei Comuni è di Fonni. Il fantino Walter Pusceddu, in sella al suo cavallo “Io ci provo” della scuderia Masuri, ha vinto la prestigiosa gara a Guasila davanti al cavallo “Mister mattonella”, montato da Gianluca Fais per il Comue di Guasila.

Terzo il cavallo “Codice d’onore”, montano da Giovanni Sotgia per il Comune di Dosmusnovas. A seguire “Pagliaccio” di Marco Bitti per Dolianova, al quinto “Blu tornado” di Alberto Bianchina per Arborea.

