“Quando vieni fratello?“: una domanda diretta, scritta sotto una foto pubblicata su Instagram da Gianluca Gaetano. Protagonista Yerri Mina, che invita l’ex compagno al ritorno a Cagliari.

Il difensore colombiano non è l’unico che ci prova: diversi giocatori rossoblù hanno commentato o messo like al post in cui il trequartista (oggi al Napoli) celebrava l’amore per la moglie Maria delle Cave.

Tantissimi tifosi del Cagliari si sono accodati, facendo capire al giocatore che sarebbero pronti ad accoglierlo in aeroporto a Elmas, in caso di ritorno.

