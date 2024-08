Problemi per il Trenino verde a Ferragosto. Dopo la partenza dalla stazione di Arbatax con 80 passeggeri a bordo, il convoglio si è fermato dopo neanche un minuto di percorrenza a causa di un errore allo scambio.

Niente di grave, grazie alla velocità bassa della locomotiva, ma abbastanza per non permettere la ripartenza verso Lanusei in tempi brevi. Il Trenino infatti è rimasto bloccato di traverso su sue binari distinti, impossibilitato ad effettuare qualunque manovra.

Così il gruppo di turisti ha dovuto rivedere i piani per Ferragosto, tra chi ha chiesto il rimborso del biglietto e chi ha usufruito di un’alternativa raggiungendo in auto Lanusei.

L’Arst sta indagando sulle cause dell’inconveniente tecnico e domani il Trenino dovrebbe tornare operativo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it