Intorno alle 20.30 i Vigili del fuoco della sede centrale di Sassari sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla SP17 – Tergu direzione Lu Bagnu – nel territorio di Castelsardo.

Per cause da accertare un’auto con due persone all’interno, di cui un minore, è uscita fuori strada, finendo in una scarpata.

Entrambe le persone sono state trasportate all’ospedale di Sassari per accertamenti. La squadra ha messo in sicurezza il veicolo e lo scenario.

Sul posto una ambulanza del 118 e i Carabinieri di Valledoria.

