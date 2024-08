Incidente stradale intorno alle 2 di questa notte sulla SP13, poco prima dell’ingresso alla frazione di Cannigione ad Arzachena. Sul posto i Vigili del fuoco di Arzachena e il 118.

Per cause da accertare, un pick-up è uscito di strada e, dopo aver colpito un muro a secco, si è ribaltato su un lato occupando la carreggiata. La squadra ha estratto l’unico occupante per affidarlo alle cure dei sanitari e l’uomo fortunatamente ha subito solo qualche escoriazione. Sul posto anche i Carabinieri.

