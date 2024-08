“Un Gigi Riva, c’è solo un Gigi Riva”. Questo il coro intonato dai quasi 500 tifosi ospiti presenti ieri all’Unipol Domus per Cagliari-Roma. Un grande gesto di rispetto nei confronti della leggenda rossoblù e del popolo sardo che va oltre il campo.

La famiglia Riva, tramite il figlio Nicola, ha applaudito l’iniziativa dei supporters giallorossi. “Ci sono gesti che per me hanno un valore immenso e danno ancora speranza al mondo del calcio” scrive sui social Nicola Riva. “Per me vale tantissimo, molto più di una vittoria o di una sconfitta. Grazie ai tifosi della Roma presenti”.

