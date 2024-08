Pioggia e grandine continueranno a colpire diverse regioni italiane almeno fino a domani, poi dovrebbe tornare il grande caldo con l’arrivo dell’anticiclone africano. Queste le previsioni del meteo elaborate da Antonio Sanò, il fondatore del sito www.iLMeteo.it.

Ci si dovrà aspettare pertanto un deciso aumento delle temperature con picchi delle massime che potrebbero arrivare fino a 30-35 gradi in Sicilia, Calabria, Sardegna e Puglia.

Per domani, martedì 20 agosto, previsti temporali al centro sul versante Adriatico, mentre altrove dovrebbe mantenersi il sole. Tempo instabile invece al sud. Mercoledì invece cielo poco nuvoloso in gran parte dell’Italia, previsti invece rovesci in altura al Sud.

