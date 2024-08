C’è un chiaro allarme cinghiali a La Maddalena dopo che uno degli animali ha aggredito e morso un bambino in una spiaggia dell’isola di Spargi. Per questo il sindaco Fabio Lai ha deciso di convocare per martedì 20 agosto un tavolo tecnico urgente sull’emergenza animali selvatici.

“Non abbiamo elementi certi per ricostruire il fatto: il tavolo tecnico urgente che ho convocato per domani servirà anche a questo, ma soprattutto a porre in essere tutte le attività necessarie a salvaguardare l’incolumità pubblica dei cittadini e dei tanti turisti” ha spiegato all’Ansa.

Da tempo il Comune, insieme all’Ente Parco e d’accordo con la Regione, sta portando avanti un piano di eradicazione dell’ibrido del cinghiale in tutto l’arcipelago. Su questo punto e sul tavolo tecnico intende opporsi l’Aidaa, Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente.

“Riteniamo doveroso accertare tutti i fatti prima che a qualcuno venga in mente di uccidere i cinghiali che sono presenti nel parco della Maddalena. Noi comunque siamo dalla parte dei cinghiali che in un parco hanno diritto di vivere liberi e sereni. Siamo pronti ad impugnare ogni atto che ne preveda l’abbattimento“.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it