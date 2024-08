Nei palazzi da sei unità abitative di Cagliari spazio ai mastelli condominiali obbligatori. Lo ha annunciato l’amministrazione in conferenza stampa.

Le linee guida del nuovo bando sull’igiene urbana prevedono lo stop alle isole ecologiche che portano extra spazzatura e lotta ai trasgressori della Tari, che si attestano al 25% di evasione. Ci sarà poi una squadra di otto addetti contro l’abbandono dei rifiuti. Confermata la pulizia ordinaria e straordinaria già sperimentata nelle scorse settimane.

“La raccolta differenziata – ha spiegato la vicesindaca Maria Cristina Mancini – è un valore aggiunto che ha effetti benefici e ripercussioni positive in ogni campo. Ambiente, etica, salute, igiene, economia. Per una città che se riesce a vivere in maniera ottimale, offre grandi potenzialità non solo a chi la abita ma anche ai turisti”.

