Saranno tre gli atleti sardi che prenderanno parte alle prossime Paralimpiadi di Parigi, in programma dal 28 agosto all’8 settembre. Insieme a loro ci sarà anche il tecnico di paracanoa Stefano Porcu.

Si prepara all’esordio Luca Arca di Olbia, prenderà parte al torneo di Tennis in carrozzina. Poi due veterani: Giovanni Achenza di Ozieri, bronzo nel Triathlon sia a Rio de Jainero che a Tokyo, e Sara Desini di Olbia, che invece fa parte della nazionale di Sitting Volley. Ai Giochi di Tokyo arrivò sesta.

Tra i candidati per una medaglia poi c’è anche l’italo-cubano Oney Tapia nel lancio del disco. Non è sardo, ma per tanti anni si è allenato proprio nell’isola e prima di perdere la vista aveva giocato a baseball ad Iglesias.

