Notte di ricerche per gli uomini del Comando dei Vigili del fuoco di Nuoro. Intorno all’una la centrale ha ricevuto la richiesta di soccorso per un turista di nazionalità tedesca in difficoltà nella gola di Gorropu.

Sul posto sono state inviate due squadre dei Vigili del fuoco dalla sede centrale di Nuoro e dal distaccamento di Tortolì, coadiuvate da specialisti SAPR con droni e unità cinofile inviate in supporto dalla Direzione Regionale Sardegna.

Alle prime luci dell’alba il disperso è stato localizzato e poi raggiunto su una cengia all’uscita del canyon di Gorroppu. Dopo aver verificato il buono stato di salute del turista, i Vigili del fuoco lo hanno ricondotto al punto di ritrovo dove ad attenderlo c’era la moglie che aveva lanciato l’allarme. Sul posto erano presenti anche gli uomini del Soccorso Alpino e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

