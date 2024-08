Nella trascorsa serata, un equipaggio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Dolianova è intervenuto in Corso Repubblica, a seguito di un incidente stradale senza feriti che ha coinvolto un’autovettura. La conducente, una donna di 60 anni residente a Nurallao, ha perso il controllo del proprio veicolo, una Peugeot 407 SW, andando a collidere contro il muro di un’abitazione, causando danni significativi sia al veicolo che all’immobile.

All’arrivo dei Carabinieri, la donna mostrava evidenti segni di ebbrezza, successivamente confermati dall’esito dell’etilometro, che ha rilevato un tasso alcolemico di oltre il doppio rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente. Per tali motivi, la conducente è stata deferita in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e per aver causato un sinistro stradale con danni materiali. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo provvisorio per 30 giorni, durante i quali sarà custodito presso il domicilio della stessa.

