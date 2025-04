Siccità in Sardegna, preoccupa la situazione nella Nurra

"Nessun scampo per le colture estive e per gli ortaggi, soffriranno anche vite e olivo di nuovo impianto", dichiara il presidente del Csa, Tore Piana

Il Centro Studi Agricoli esprime forte preoccupazione: in assenza di precipitazioni significative, la grave siccità e la conseguente impossibilità di irrigare nella regione della Nurra sono ormai una realtà innegabile.

“Se le piogge dei giorni scorsi hanno in parte salvato pascoli, erbai e cereali nessun scampo per le colture estive e per gli ortaggi, ma a soffrire saranno anche vite e olivo di nuovi impianti. Per gli agricoltori delle zone irrigue della Nurra si prospettano mesi terribili, per mancanza di reddito”, dichiara il presidente del Csa, Tore Piana

Come Centro studi Agricoli – prosegue Piana – abbiamo nelle varie riunioni organizzate dal Consorzio avanzato delle proposte e ne abbiamo altre innovative, che esporremo al Consorzio di Bonifica e all’assessore regionale all’Agricoltura”.

