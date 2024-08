Sono tanti i VIP che questa estate hanno scelto la Sardegna come luogo per le loro vacanze. Tra loro anche Clara Soccini, nota cantante nativa di Varese.

A darne testimonianza è stata lei stesse con alcuni scatti pubblicati sui social, in cui ha dichiarato anche il suo amore per l’isola: “Ora abbandono tutto e resto in Sardegna per sempre”.

La cantautrice, che ha partecipato anche all’ultima edizione del festival di Sanremo con la sua canzone “Diamanti Grezzi”, era già venuta in Sardegna questa estate, in occasione dell’Arbatax Music Festival. Una delle tappe che fa da preludio al suo tour musicale che prenderà il via in Autunno.

Ora abbandono tutto e resto in Sardegna per sempre 🌅🤍 pic.twitter.com/PZKpHmrBeA — CLARA (@ClaraSoccini) August 19, 2024

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it