Domani, mercoledì 21 agosto, i carabinieri di Oristano riporteranno ai fedeli la statua della Madonna Nostra Signora di Bonaria alla comunità di Terralba.

Il monumento infatti era stato rubato a gennaio, nella notte del 19. Alcuni passanti, accortisi dell’assenza della statua all’interno della teca di vetro spaccata, avevano segnalato l’accaduto.

I carabinieri si erano messi subito all’opera, riuscendo a ritrovare il monumento, il quale aveva però riportato diversi danni. Così, è stato consegnato all’artista Dina Pala per svolgere le operazioni di restauro necessarie. Intanto, sono ancora in corso gli approfondimenti investigativi per individuare gli autori del furto.

