Era appena nata ma era in imminente pericolo di vita. Ansia per una bimba trasportata ieri sera d’urgenza con un Falcon dell’Aeronautica Militare da Elmas a Roma. Per la piccola è stato necessario il trasferimento dal Policlinico di Monserrato all’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Per il trasporto è decollato dall’aeroporto di Ciampino un Falcon dell’Aeronautica Militare e la bimba, presa in carico a Elmas, ha viaggiato monitorata ed assistita da un’equipe medica. Intorno alle 22 l’atterraggio, poi un’ambulanza l’ha trasportata al Bambino Gesù per il successivo ricovero e l’inizio delle cure.

