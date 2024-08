Brutto incidente intorno a mezzanotte in località Liscia di Vacca, in Costa Smeralda. Due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire e tre persone sono rimaste ferite nello scontro.

I feriti sono stati rasportati all’ospedale di Olbia dal personale del 118, mentre una squadra dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza i veicoli e bonificato l’area. Sul posto anche i Carabinieri.

