Convalidato l’arresto in carcere dell’allevatore di 53 anni che la sera del 14 agosto, nelle campagne di Meana Sardo, aggredì a colpi di zappa un 52enne. Nel corso dell’udienza di convalida, l’autorità giudiziaria della procura della Repubblica del tribunale di Oristano ha deciso di trattenere l’uomo in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

I Carabinieri di Meana Sardo e i militari del Radiomobile della Compagnia di Tonara proseguono le indagini per risalire ai motivi della lite, probabilmente scaturiti da attriti di natura familiare.

Il 53enne aveva colpito la sua vittima alla schiena, ma il 52enne era riuscito a scappare a bordo della sua auto per poi chiedere aiuto ad altri allevatori. Per lui era stato necessario il trasporto al Brotzu in elisoccorso. Al momento è ancora ricoverato non in pericolo di vita.

