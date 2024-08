Hanno suonato al citofono e quando la loro vittima ha aperto la porta hanno sparato. I Carabinieri indagano su un grave episodio di violenza avvenuto questa notte a Capoterra, dove un giovane di 26 anni è rimasto ferito al gomito da un colpo d’arma da fuoco.

Sarebbero due le persone responsabili dell’aggressione, con il ragazzo ferito trasportato d’urgenza al Brotzu dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Sono attualmente in corso le indagini per individuare i responsabili del reato.

