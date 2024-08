Ormai è un giallo di mercato. Il futuro di Gianluca Gaetano resta in bilico tra Napoli e Cagliari, con la trattativa tra i due club da tempo in stallo.

Nelle ultime ore la questione si è fatta ancora più complicata. Infatti, poco dopo la sconfitta per 3-0 del Napoli alla prima di campionato contro il Verona, lo stesso Gaetano ha postato sui social una frecciata che è subito sembrata indirizzata al tecnico dei partenopei. “Il silenzio è una scelta saggia” si leggeva sul post.

Ieri invece è arrivato il reintegro in gruppo e l’allenamento di nuovo con i compagni del Napoli. Un segnale di come il suo futuro potrebbe cambiare e di come il trasferimento al Cagliari si stia allontanando.

