I Carabinieri della Stazione di Carloforte hanno concluso questa mattina una serie di accertamenti che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un giovane del posto, accusato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

L’indagine è scaturita da un controllo straordinario del territorio avvenuto lo scorso fine settimana, durante il quale i militari hanno ispezionato uno stabilimento balneare, scoprendo l’organizzazione di una discoteca priva di autorizzazioni.

Nel corso della stessa operazione, i Carabinieri hanno ispezionato anche un’altra discoteca situata sempre a Carloforte, e in questo caso il legale rappresentante della società che gestisce il locale è stato denunciato per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Gli accertamenti hanno rivelato che le uscite di sicurezza del locale erano chiuse dall’interno con chiavistelli e lucchetti, rendendole inutilizzabili e creando così un grave rischio per l’incolumità dei presenti.

