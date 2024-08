La presidente della regione Sardegna Alessandra Todde ha spiegato la decisione di presentare ricorso per l’annullamento della della Legge 26 giugno 2024, n. 86, che prevede le disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata.

Queste dunque le parole della presidente Todde: “La Sardegna impugna l’autonomia differenziata davanti alla Corte Costituzionale, una legge che mina la nostra specialità, che ci danneggia e che rappresenta una minaccia per il principio fondamentale di uguaglianza tra tutti i cittadini. Sono orgogliosa che la Sardegna sia capofila in questa battaglia, in difesa di chi ha di meno e contro la volontà di questo governo di aumentare una disparità inaccettabile tra i territori”.