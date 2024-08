La foto di una anguria di 15 kg recante il prezzo di 42 euro, pubblicata su X e acquistata in Sardegna, ha scatenato grandi polemiche sui social. Con gli utenti che si sono divisi tra chi ha gridato allo scandalo e chi invece ha inteso che il prezzo fosse giusto.

A pubblicare la foto è stato un utente di X in vacanza a Porto Cervo. L’anguria però è stata acquistata ad Arzachena il 24 luglio: un esemplare da 15 kg. Sono oltre mille commenti, più di 1500 like ed un dibattito che è andato avanti per ore.

I commenti contro.

“Fatelo marcire, con 42 euro me ne vado al ristorante!”, “Non ci posso credere 42€ un cocomero…”, “Ci sono i diamanti dentro! Ecco perché! Come a Pasqua!”, “In Calabria ti compri anche il banco vendita…”, “No vabbè, semplicemente scandaloso. Spero che rimanga sullo stomaco del venditore”.

I commenti a favore.

“Ma con 15 chili ci mangiano 30 persone”, “Questa è la tipologia di anguria più buona in assoluto. Viene dal mantovano. Con un laser verificano il grado di zucchero e la selezionano come premium… Il prezzo vale!”, “L’anguria è 15 kg e il prezzo al kg è assolutamente normale. Se poi ti interessa far sapere che sei a Porto Cervo togli l’etichetta e lamentati di altro”.

