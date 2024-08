Il Comune di Cagliari ha imposto lo stop ai tavolini in strada ad un ristorante di Corso Vittorio Emanuele, Osteria 1980, fino al 2026.

Una sanzione maxi quella comminata: secondo gli uffici, i titolari del locale avrebbero proseguito ad esporre tavolini e sedie all’esterno del locale nonostante un precedente stop di 30 giorni nel mese di luglio.

In seguito ad un controllo del 25 luglio da parte del personale dell’Amministrazione, è stato ravvisato che il ristorante proseguiva nella presentazione di tavolini e sedie in strada. Stessa violazione ravvisata anche in precedenza.

Pertanto, il Comune ha fatto decadere la concessione e revocato il servizio all’aperto per 18 mesi.

