Momenti di grande tenerezza ieri sera a Villasimius per il concerto di Bianca Atzei. La cantante, mentre si esibiva, ha ricevuto l’inaspettata irruzione sul palco del figlio Noa Alexander che è corso ad abbracciarla. La mamma allora lo ha preso in braccio e con il bimbo seduto sulle gambe ha intonato No Potho Reposare.

“Non mi è mai successo qualcosa di più bello” ha commentato sui social Atzei. “Per la prima volta sei salito sul palco con mamma e mi hai fatto provare la cosa più potente che possa esistere. Il bene che mi fai è immenso e io son pronta a darti tutto l’amore che ho dentro. Ti amo cuore mio”.

