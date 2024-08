Ha inseguito un gruppo di ragazzi a bordo del suo fuoristrada, poi una volta bloccati è uscito dal mezzo con una motosega e ha ferito il pitbull che era con loro. Vicenda incredibile a Tortolì, dove un uomo si è reso protagonista di un folle gesto ancora tutto da chiarire.

Alla base dell’aggressione sembrerebbe esserci l’attacco del cane nei confronti di un gruppo di bambini, con l’uomo che ha deciso di farsi giustizia inseguendo il gruppo di ragazzi che lo portava a spasso. La proprietaria già in passato era stata sanzionata per omessa custodia. Il cane ha riportato una grossa ferita sulla schiena, ma fortunatamente non è mai stato in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it